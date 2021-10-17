Посетители ТЦ в Уфе устроили давку из-за розыгрыша холодильника и микроволновки

Башкирия попала в список регионов, который вызывает особое беспокойство Минздрава из-за роста случаев коронавируса. В регионе вводятся ограничительные меры, но они работают своеобразно. Сначала блогер в Уфе смог попасть в ТЦ по QR-коду с пачки чипсов, теперь в другом ТЦ устроили розыгрыш бытовой техники, во время которого началось столпотворение.

О давке при входе в торговый центр в сообщила kp.ru. Ни о каком социальном дистанцировании там речи даже не шло. Маски тоже были далеко не на всех охотниках за бесплатными холодильником и микроволновкой.

При этом по правилам, которые ранее были введены в регионе, вход в ТЦ должен осуществляться по QR-коду.

Случившееся бурно обсуждали и в местных пабликах. Особенное возмущение пользователей вызвало то, что власти республики постоянно усиливают ограничительные меры, а по факту никто за этим не следит.