Общество 20 июня 2023, 12:18 Посетители «Пятерочки» купили за год более 220 млн овощных консервов собственных марок сети Azerbaijan_stockers / Freepik

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«Пятерочка» выяснила, какая консервированная продукция пользуется наибольшим спросом среди покупателей. За прошедший год посетители магазинов приобрели свыше 220 миллионов банок овощных консервов собственных торговых марок (СТМ) сети, сообщила «Газета.Ru».

«Это практически 80% от всех продаж в категории овощной консервации», — отметили представители «Пятерочки».

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Чаще всего среди овощных консервов покупатели выбирали горошек (24% от объема продаж в категории) и кукурузу (20%). Также в топ-5 вошли фасоль (14%), огурцы (8%) и томаты (4%). Спрос на указанные продукты повышался перед Новым годом, в преддверии 8 Марта и перед началом поста.

С мая 2022 года по май 2023-го гости магазинов торговой сети купили свыше 169 миллионов банок консервной продукции СТМ Global Village. За первые пять месяцев этого года продажи продукции торговой марки выросли на 9%.

Чаще всего среди овощных консервов СТМ «Пятерочки» покупатели выбирали зеленый горошек и кукурузу. В сумме посетители торговой сети купили за год более 95 миллионов банок такой продукции. На третьем месте оказались маслины и оливки (свыше 30 миллионов банок), за ними идут огурцы с результатом 18 миллионов банок.

Гости магазинов покупали и экзотическую продукцию собственных торговых марок компании. Россияне приобрели около трех миллионов банок перца халапеньо Global Village Selection и имбиря Global Village за минувший год.