20 июня 2023, 12:18
Посетители «Пятерочки» купили за год более 220 млн овощных консервов собственных марок сети
«Пятерочка» выяснила, какая консервированная продукция пользуется наибольшим спросом среди покупателей. За прошедший год посетители магазинов приобрели свыше 220 миллионов банок овощных консервов собственных торговых марок (СТМ) сети, сообщила «Газета.Ru».
«Это практически 80% от всех продаж в категории овощной консервации», — отметили представители «Пятерочки».
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Чаще всего среди овощных консервов покупатели выбирали горошек (24% от объема продаж в категории) и кукурузу (20%). Также в топ-5 вошли фасоль (14%), огурцы (8%) и томаты (4%). Спрос на указанные продукты повышался перед Новым годом, в преддверии 8 Марта и перед началом поста.
С мая 2022 года по май 2023-го гости магазинов торговой сети купили свыше 169 миллионов банок консервной продукции СТМ Global Village. За первые пять месяцев этого года продажи продукции торговой марки выросли на 9%.
Чаще всего среди овощных консервов СТМ «Пятерочки» покупатели выбирали зеленый горошек и кукурузу. В сумме посетители торговой сети купили за год более 95 миллионов банок такой продукции. На третьем месте оказались маслины и оливки (свыше 30 миллионов банок), за ними идут огурцы с результатом 18 миллионов банок.
Гости магазинов покупали и экзотическую продукцию собственных торговых марок компании. Россияне приобрели около трех миллионов банок перца халапеньо Global Village Selection и имбиря Global Village за минувший год.
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