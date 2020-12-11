Посетителей ТЦ будут учить эвакуироваться

Данная норма прописана в новых правилах противопожарного режима, которые вступят в силу с 1 января.

Практические тренировки будут проходить не менее одного раза в пол года. К ним присоединятся, в частности, и посетители, находящиеся в здании. Хотя ранее в тренировках обязаны были участвовать только сотрудники этих объектов.

По новым правилам, назначение ответственных за пожарную безопасность — не обязанность, а право руководителя организации. Также с нового года не нужно непременно вывешивать в зданиях таблички с телефонами пожарной службы.

Новые правила также диктуют обязанности граждан. При пожаре или признаках горения в здании нужно не только помочь эвакуировать людей, но и помочь в борьбе с пламенем на начальной стадии. Эти действия необходимы, если жизни и здоровью посетителей ничего не угрожает. Сейчас рекомендуется принимать только посильные меры по эвакуации людей.

Новые правила противопожарного режима в России приняты в рамках «регуляторной гильотины». Срок их действия истекает в 2026 году. После этого они подлежат пересмотру в соответствии с актуальными требованиями.