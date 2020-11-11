Посетителей общепита начнут регистрировать в ХМАО

По данным ИА RNS, при посещении подобных заведений будут сканировать QR-коды и рассылать оповещения о возможных контактах с инфицированными коронавирусом.

Комарова распорядилась, чтобы через неделю была готова система «Цифровое уведомление». В ней должны будут регистрироваться все граждане, которые хотят посещать общественные места.

Кроме того, везде будут установлены камеры, которые будут следить за соблюдением мер безопасности.