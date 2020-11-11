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    11 ноября 2020, 15:25

    Посетителей общепита начнут регистрировать в ХМАО

    Дарья Морозова

    Электронная система регистрации посетителей общепита появится в ХМАО. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на губернатора региона Наталью Комарову.

    По данным ИА RNS, при посещении подобных заведений будут сканировать QR-коды и рассылать оповещения о возможных контактах с инфицированными коронавирусом.

    Комарова распорядилась, чтобы через неделю была готова система «Цифровое уведомление». В ней должны будут регистрироваться все граждане, которые хотят посещать общественные места.

    Кроме того, везде будут установлены камеры, которые будут следить за соблюдением мер безопасности.