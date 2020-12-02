Посетителей без масок теперь не обслужат в магазинах России по решению Верховного суда

Российский Верховный суд разрешил магазинам отказывать в обслуживании покупателям, которые пришли без защитных масок. Суд принял такое решение после того, как рассмотрел административный иск смоленской организации по защите прав потребителей.

«Из <…> приведенных правовых норм следует, что хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, в случае установления нормативным правовым актом субъекта РФ обязательного использования гражданами СИЗ <…> вправе отказать в обслуживании на кассе посетителю, не использующему СИЗ», — говорится в решении.

Организация оспаривала рекомендации Минпромторга, в которых как раз говорилось о праве отказа посетителю без маски. Истец утверждал, что такие требования противоречат Гражданскому кодексу и закону «О защите прав потребителей», передает РИА «Новости». Однако представитель министерства, прокурор и судья с этим не согласились.

В суде также обратили внимание, что методические рекомендации нужны для защиты здоровья и жизни людей.

Несколько дней назад министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вводить в стране тотальный масочный режим не имеет смысла.