Общество 31 января 2024, 23:25 Посетитель выставки попробовал на вкус одну из картин на ВДНХ Мужчина хотел съесть кусок картины на выставке на ВДНХ в Москве Freepik

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Посетитель выставки современного искусства на ВДНХ пытался съесть кусок экспоната. Об этом сообщил Telegram-канал «Московские новости».

Необычное поведение мужчины попало на видео. Судя по кадрам, он пришел на выставку в черном костюме, чем напоминал охранника. В одном из павильонов посетитель подошел к картине, к раме которой прикрепили рыбу.

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Сначала он потрогал инсталляцию рядом с картиной, а потом стал присматриваться к рыбе на раме. Вскоре вандал оторвал рыбу от рамы. Когда фрагмент картины оказался у него в руках, мужчина стал его жевать. Поняв, что рыба несъедобная, мужчина выплюнул кусок и пошел дальше.

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