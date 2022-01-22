Жителей Подмосковья пригласили посетить онлайн-музей Миклухо-Маклая

Первый в России онлайн-музей знаменитого русского путешественника Николая Миклухо-Маклая был создан в России фондом его имени. Создатели направили письмо на имя губернатора Московской области Андрея Воробьева с приглашением к жителям региона ознакомиться с экспонатами.

Создатели музея отметили, что Миклухо-Маклай был выдающимся путешественником и ученым XIX века, который оставил после себя важнейшее наследие о равенстве народов и рас. Он подчеркивал, что нельзя навязывать чужие стереотипы, принуждать к колониальной политике и подавлять культуру.

На безвозмездной основе образовательный ресурс показывает экспонаты, связанные с Миклухо-Маклаем: копии рисунков, книги и фильмы, макет берега Маклая в миниатюре с экскурсионной программой, вещи с острова Новая Гвинея. Также представлены статьи, подготовленные учеными Российской академии наук, профильными специалистами и педагогами.

Просветительские материалы проекта познакомят россиян с достижениями Миклухо-Маклая и его последователей, прошедших по пути, который преодолел путешественник.

Отмечается, что материал может использоваться в рамках дополнительного образования для учащихся средних и высших учебных заведений, а также на курсах обществознания, географии и истории.