Посещение кальянных и пляжей ограничили в Перми

Пермские власти решили запретить несовершеннолетним посещать кальянные и находиться на пляжах ночью без сопровождения родителей. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

Мэр Перми Алексей Демкин подписал соответствующее постановление. Согласно документу, лицам, не достигшим 16 лет, запрещено находиться без сопровождения родителей или законных представителей у мостов, набережных, берегов рек, пляжей и водоемов. Ограничения на посещение этих мест вводится с 23:00 до 6:00 с 1 мая по 30 сентября, и с 22:00 до 6:00 с 1 октября по 30 апреля.