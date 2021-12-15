Посещать храмы без QR-кодов предложили разрешить в России

Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции предложил добавить ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах норму о возможности посещения храмов без предъявления кода. Такое положение есть в заключении комитета и подготовленном им проекте постановления нижней палаты парламента к принятию законопроекта в первом чтении.

«Рекомендовать правительству Российской Федерации до рассмотрения указанного законопроекта во втором чтении проработать вопросы <…> предоставления гражданам возможности посещения культовых зданий и сооружений, находящихся в пользовании религиозных организаций, без предъявления документации», — сказано в документе, который процитировал ТАСС.

Ранее Общественная палата России выступила с идеей пускать в храмы и поликлиники без предоставления QR-кода. Официальное заключение по этому вопросу общественники направили в Госдуму.

Также в список таких мест предложили включить больницы, стоматологические кабинеты, религиозные организации традиционных конфессий, а также больницы и стоматологические кабинеты.

Кроме того, общественники заявили, что нужно рассмотреть порядок действий в случае невозможности предоставить QR-код. К примеру, речь идет о недоступности сайта госуслуг или о проблеме считывания с мобильного устройства.