Посещаемость в российских ТЦ снизилась на 10–15%

Из-за вспышки пандемии COVID-2019 россияне решили отказаться от походов по магазинам. Торговые центры опустели во всех крупных городах России, трафик посещений снизился на 10–15%.

Как написала газета «Известия», ситуация может стать по-настоящему серьезной, если распространение нового типа коронавируса не пойдет на спад. В противном случае поток покупателей уменьшится еще больше, а это чревато последствиями, особенно если введут обязательный карантин.

Как говорят сами участники рынка, в этом случае владельцы магазинов и ритэйлеры понесут огромные убытки — неделя без покупателей в торговом центре может обойтись в 500 миллиардов рублей.

Пока предприниматели надеются на поддержку властей, которые со своей стороны могут освободить бизнес на время распространения нового коронавируса от налогов и кредитных выплат.

Ранее правительство РФ и ЦБ рассказали о мерах для поддержки людей и экономики, которые помогут смягчить последствия пандемии коронавируса, из-за которой резко упал курс рубля и цены на нефть.