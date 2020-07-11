Посещаемость ТЦ в Москве достигла 70% от докризисного уровня

К концу первого летнего месяца средняя плотность потока посетителей торговых центров восстановилась до 70% от докризисного уровня. Теперь на тысячу квадратных метров ТЦ насчитывают в среднем 239 человек. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Во время самоизоляции загрузка в торговых центрах упала до 35% от показателей 2019 года. Возвращение к прошлым цифрам началось только в начале июня.

«Торговые центры и их арендаторы уверенно наращивают обороты. Только на прошлой неделе по сравнению с концом марта, когда ограничения еще не были введены, среднесуточный оборот розничной торговли потребительскими товарами вырос на 48%», — отметил Ефимов.

За последнее время предприятия общественного питания также увеличили объемы продаж на 61%.

Владельцы торговых центров, магазинов, заведений общественного питания, предприятий бытовых услуг и гостиниц вправе получить гранты от города. Это позволит им компенсировать земельные и имущественные платежи. Прием заявок на выплату грантов стартовал 15 июня на портале investmoscow.ru, там же можно ознакомиться с условиями их получения. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

К середине июня мерами поддержки бизнеса, утвержденными мэром Москвы Сергеем Собяниным, воспользовались 36 тысяч коммерческих организаций. Всего предпринимателям выделили около 25 миллиардов рублей.