Посещаемость торговых центров в Москве упала на 7% | 360°

01 ноября 2022, 18:27
Посещаемость торговых центров в Москве упала на 7%
Москвичи стали на 7% меньше посещать торговые центры в 2022 году. Об этом сообщил РБК со ссылкой на отчет Commonwealth Partnership.
По данным издания «Ридус», причина в падении покупательской способности. Заметная разница в показателях по сравнению с прошлым годом началась в августе и с тех пор только увеличивалась.
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Количество свободной площади в торговых центрах в этом году составляет 11,5%. Эксперты полагают, что до конца года оно составит до 20%.
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Москва 2022
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