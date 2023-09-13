Общество 13 сентября 2023, 18:06 Посещаемость кафе и ресторанов в Москве выросла за первое полугодие Мостуризм: посещаемость кафе и ресторанов выросла на 27% за первые полгода Unsplash

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Мостуризм подвел итоги посещаемости заведений общественного питания в столице. С января по июнь этот показатель вырос на 27%. Это на 36% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным специалистов, средний чек в ресторанах, кафе и барах Москвы за первое полугодие составил 1,3 тысячи рублей. У туристов этот показатель оказался на 30% выше. Оборот заведений достиг 294 миллиардов рублей.

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В прошлом году жители других регионов России потратили на 50% больше денежных средств в ресторанах, чем москвичи. Эти расходы также превысили доковидные показатели. Тем не менее именно жители столицы составляют основную часть посетителей.

Однако специалисты также отметили, что сами владельцы сетей общественного питания не заметили колоссального прироста клиентов. Количество транзакций по безналичному расчету они связали с тем, что безналичная плата стала приоритетной для москвичей, что подтолкнуло некоторые заведения выйти из тени.

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