Поселок в Мурманской области остался без воды и тепла из-за «дочки» «Норникеля»

Горячую и холодную воду, а также теплоснабжение отключили в поселке городского типа Никель Мурманской области, расположенном на границе с Норвегией, после аварии на объекте «дочки» горно-металлургической компании «Норникель». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Информация об аварии поступила в ночь на 28 марта. По предварительным данным спасателей, эстакада обрушилась на территории плавильного цеха АО «Кольская ГМК», где проходил поселковый водовод.

Воду и тепло отключили в 135 многоквартирных домах и 15 социально значимых объектах. В единой дежурно-диспетчерской службе Печенгского района отметили, что после этого в Никеле начали развозить бутилированную питьевую и технологическую воду.

Глава поселка в Печенгском районе Андрей Кузнецов заявил, что водоснабжение восстановят в течение дня.

«Тепло в домах есть. <…> Занимаемся сейчас, рабочие делают трубы, их нужно состыковать, сварить. К обеду [восстановят], может быть», — привел его слова ТАСС.

В Никеле живут более 11 тысяч человек. По данным Мурманского гидрометцентра, сейчас температура воздуха в поселке составляет +4 градуса. На месте аварии работает бригада МУП «Сети Никеля» и сотрудники МЧС.