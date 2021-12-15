Поселок Житково в Ленобласти стал Жидковым по ошибке дорожных служб

Поселок Житково под Санкт-Петербургом, названный так в честь героя-радиста, превратился в Жидково. Дорожные службы допустили ошибку в указателе, написал «Подъем».

«В конце осени на участке дороги Выборг — Смирново был завершен ремонт. После него подрядной организацией были установлены знаки, один из которых, к сожалению, был поставлен с ошибкой. Вчера она была обнаружена, ошибка исправлена, знак заменен», — рассказали в дорожном комитете региона.

Отмечается, что в том же Выборгском районе железнодорожную станцию, названную в честь красноармейца Владимира Лазарева, написали через букву «О» — «Лазоревка».

Ранее жители Североуральска стали называть свой город «Сральском». Нелестные комментарии о нем в социальных сетях не понравились вице-мэру Светлане Мироновой. Чиновница попросила администраторов пабликов удалять подобные высказывания из Сети. Но эффект получился обратный: люди принялись изменять название Североуральска на картах на то самое обидное и создавать мемы.