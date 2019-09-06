Поселок с домом Памфиловой сняли на видео

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова пострадала от нападения грабителя в своем собственном доме, который расположен в поселке «Лес и Река» в городском округе Истра. «360» съездил на место и снял на видео территорию поселка.

При просмотре кадров возникает вопрос: как грабитель смог пройти на территорию? На въезде в поселок находится пункт охраны, который не пускает посторонних. Сам поселок окружен забором-решеткой.

Неизвестный в маске проник в дом Эллы Памфиловой в ночь на пятницу, 6 сентября. Злоумышленник влез через окно на террасу дома, где его встретила председатель ЦИК. Мужчина напал на хозяйку и несколько раз ударил ее электрошокером, после чего сбежал.

На место прибыли сотрудники полиции. По факту нападения они завели уголовное дело. Пока в качестве основной версии нападения рассматривается ограбление.

В аппарате Центризбиркома уточнили, что после нападения председатель чувствует себя нормально и принимает участие в международной конференции.