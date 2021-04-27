Пешая тренировка парада началась на Красной пощади. Фото

Пешая тренировка с экипажами боевых машин проходит на Красной площади. Военные проводят практические занятия в рамках подготовки к параду Победы. Об этом сообщил начальник механизированной колонны полковник Юрий Любимцев.

«Сегодня с личным составом механизированной колонны проводится практическое занятие. Личный состав должен занять исходные позиции на Тверской улице с помощью шаблонов на специально нанесенной разметке», — рассказал полковник журналистам.

Он добавил, что экипажи боевых машин пройдут по Тверской улице и Красной площади по маршруту выдвижения техники. При этом они должны сохранять дистанцию и соблюдать интервалы.

«Обратить внимание на особенности маршрута. В том числе на угол подъема Кремлевского проезда и Васильевского спуска», — пояснил Любимцев.

Пешие парадные расчеты и механизированные колонны проведут ночные тренировки в центре Москвы 29 апреля и 4 мая. В подмосковной Кубинке уже прошла репетиция воздушной части парада Победы. Генеральная репетиция намечена на утро 7 мая.