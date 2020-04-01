Посаженные ветеранами ВОВ деревья вырубили в Кургане

Сотрудникам информагентства не удалось получить оперативного комментария у администрации медучреждения.

В региональном департаменте здравоохранения пояснили, что на территории госпиталя имеются деревья, которые мешают проезду спецтранспорта, представляют угрозу безопасности для работников и пациентов.

«Обследованные деревья произрастали слишком близко к зданию — на расстоянии менее пяти метров, что противоречит правилам содержания зеленых насаждений, являлись аварийными и угнетенными», — обратили внимание в пресс-службе мэрии города.