Посаженные ветеранами ВОВ деревья вырубили в Кургане
Жители Кургана рассказали, что на территории областного госпиталя для ветеранов вырубили деревья, которые посадили участники Великой Отечественной войны. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
Сотрудникам информагентства не удалось получить оперативного комментария у администрации медучреждения.
В региональном департаменте здравоохранения пояснили, что на территории госпиталя имеются деревья, которые мешают проезду спецтранспорта, представляют угрозу безопасности для работников и пациентов.
«Обследованные деревья произрастали слишком близко к зданию — на расстоянии менее пяти метров, что противоречит правилам содержания зеленых насаждений, являлись аварийными и угнетенными», — обратили внимание в пресс-службе мэрии города.