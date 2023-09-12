Общество 12 сентября 2023, 20:09 Посадивший самолет в новосибирском поле пилот повторил подвиг отца Посадивший самолет в поле пилот Сергей Белов повторил подвиг отца «Уральские авиалинии»/Telegram / Telegram

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Пилот Сергей Белов, посадивший самолет «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском, повторил подвиг своего отца — мужчина спас пассажиров Ту-154 при взлете из аэропорта Одессы в 1989 году.

Об отце Белова рассказали представители компании «Уральские авиалинии».

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Известно, что мужчина окончил Сасовское летное училище с отличием и Кировоградские экспериментальные курсы летчиков на Як-40, следом освоил самолет Ту-134. В 28 лет уже стал командиром экипажа Ту-154.

За мужество и высокий профессионализм, проявленные в ложной аварийной обстановке при взлете из аэропорта Одессы в 1989 году, награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Как уточнил RT, тогда у Ту-154 несинхронно убрались закрылки. Отца Белова не стало в 2010 году, его похоронили на кладбище в Адлере.

Дед пилота был военным штурманом, служил в Североморске и демобилизовался из армии в звании майора и в должности штурмана авиаэскадрильи Ту-16.