Посадивший А321 Юсупов рассказал, почему перестал здороваться с пассажирами

Пилот Дамир Юсупов, который экстренно посадил самолет Airbus А321 в кукурузном поле и тем самым спас более 230 человек, больше не представляется пассажирам. Он отметил, что люди теперь очень эмоционально реагируют на его имя.

Легендарный пилот А321 Дамир Юсупов рассказал о детской мечте Подробнее

В интервью телеканалу КТВ-ЛУЧ пилот рассказал, что раньше всегда перед началом полета приветствовал пассажиров на борту. Однако после прославившей его истории с Airbus А321 все изменилось.

«Раньше приветствовал их (пассажиров. — прим. ред.) на борту и говорил: „Командир экипажа Дамир Юсупов“. Но после чрезвычайного случая люди очень эмоционально реагируют на мое имя. Это вызывает ажиотаж в салоне. Волнения среди пассажиров быть не должно», — заявил он.

В пример Юсупов привел случай, который произошел через месяц после экстренного приземления. Один раз он представился, а потом самолет попал в турбулентность. Люди на ситуацию отреагировали особенно остро. После этого командир корабля перестал говорить свое имя.

В середине августа 2019 года самолет Airbus А321«Уральских авиалиний» с 226 пассажирами на борту вылетел из аэропорта Жуковский в Симферополь. Однако через несколько минут после этого в двигатель лайнера попали птицы. В сложившейся ситуации экипаж корабля во главе с Дамиром Юсуповым принял решение экстренно сесть в кукурузным полем. Посадка прошла успешно. Никто не погиб.

В последствии Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин получили звания Героев России. Остальных членов экипаж отметили орденом Мужества.