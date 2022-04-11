Меры социально-экономической поддержки семей с детьми. Поручения Путина

Президент России Владимир Путин поручил правительству России внести изменения в законодательство, предусматривающие повышение доступности мер социальной поддержки для семей, имеющих детей, доход которых существенно снизился после 1 марта 2022 года. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Также российский лидер поручил правительству до конца 2022 года особого порядка оценки нуждаемости семей, где есть лица, потерявшие работу.

Путин поручил предоставить регионам средства на докапитализацию фондов развития промышленности и лизинговых компаний.

Также глава государства поручил в 2022 году освободить регионы от выплат по бюджетным кредитам, перенеся их погашение на 2025–2029 годы.

Путин поручил рассмотреть вопрос о сдерживании роста стоимости проезда на городском, пригородном и междугородном транспорте в РФ.

Путин поручил правительству рассмотреть вопросы о поддержке отечественных производителей дорожной и специальной техники.

Путин поручил кабинету министров рассмотреть перенос срока вступления в силу требования по обязательному оснащению тахографами городских автобусов.