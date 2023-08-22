Эксклюзив 22 августа 2023, 12:01 Портреты участников СВО предложили нарисовать на стенах домов во всех городах России Депутат Колунов предложил украсить муралами с героями СВО все города России РИА «Новости»

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Муралами с портретами участников спецоперации на Украине нужно расписать дома во всех городах России, чтобы дети запомнили героев. С такой идеей выступил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Таким образом, мы не просто выразим уважение нашим защитникам, но и покажем юному поколению, кто они такие. Ведь ребенок больше воспринимает яркие, красочные рисунки, чем длинные тексты», — объяснил он.

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По мнению депутата, нужно расписать такими муралами дома в каждом городе России. Сергей Колунов предложил украсить стены большими портретами непосредственных участников боевых действий и тех, кто отличился в тылу. В каждом городе, заявил он, найдутся свои герои и подвиги.

«Конечно, такие произведения искусства должны создаваться с разрешения и под контролем городских администраций, чтобы, во-первых, не исказить архитектурный облик города, а во-вторых, выбрать наиболее подходящие сюжеты», — сказал парламентарий.

В Солнечногорске граффити с изображением солдат украсили здание на территории центрального парка, а в Щелкове перед 23 Февраля автобусы обклеили стикерами в поддержку участников спецоперации.