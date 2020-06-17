Портреты Николая II, Распутина и Сталина. Как выглядит келья опального схиигумена Сергия

Скандально известный проклятиями в адрес закрывающих храмы из-за пандемии схиигумен Сергий показал журналистам свою келью. Сейчас он находится в Среднеуральском женском монастыре, который отказывается передавать новому руководству.

Об этом рассказало издание URA.RU, журналисты которого посетили монастырь и пообщались со священником.

На кадрах видно, что в келье схиигумена Сергия расположено множество икон. Они висят на стенах, стоят на столе и на полу. Рядом с большим ликом Христа расположен крест.

На стенах кельи также висят различные портреты и картины. В их числе — изображение царя Николая II, портрет Григория Распутина и календарь с Иосифом Сталиным. Последнее изображение заметили еще в одном из обращений Сергия — уже тогда у многих возникли вопросы, почему схиигумен повесил его к себе в келью. Священник объяснил, что глава СССР оказался там не случайно — он занял почетное место на одной из стен, потому что «уничтожил мужеложество и поднял страну».

После этого Сергий передал журналистам букет цветов для митрополита Кирилла. Этим жестом он захотел показать, что настроен на примирение.

Ранее схиигумен записал обращение, в котором отметил, что спасти мир от разрушения могут только вера и страдания. Он напомнил, что кроме прихожан его смотрят казаки и российские солдаты, которые уже доказали свою мужество и жертвенность во время войн.