Портрет типичного малолетнего преступника составили в России

Несовершеннолетний преступник хочет быстро получить желаемое любой ценой. Он плохо осознает, что делает, так как с социумом не очень ладит. По крайней мере часто ситуация обстоит именно так.

Университет прокуратуры РФ разработал характеристику личности несовершеннолетнего преступника, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. По многим параметрам малолетние преступники отличаются от взрослых.

Из-за недостатка жизненного опыта и внушаемости у малолетних преступников наблюдается социальная деформация и дезадаптация. Они всегда плохо осознают, что делают, пренебрегают правилами социального взаимодействия, игнорируют моральные правовые нормы, любые ограничения и запреты.

Ни о какой ответственности за поступки в случае с несовершеннолетними преступниками речи быть не может. Это чаще всего эгоисты с неадекватной самооценкой и уровнем притязаний. У таких детей и подростков, как правило, скудный круг интересов.

Несовершеннолетние — это люди, которые находятся на стадии становления, поэтому им легко внушить что угодно. Их героями иногда становятся взрослые преступники.

По данным Генпрокуратуры, каждый год в России несовершеннолетними или при их участии совершается свыше 40 тысяч преступлений. Около половины из них воспитываются в неполных семьях. В основной массе у них только начальное школьное образование.