Портрет Достоевского закрасили в Петербурге

Художники нарисовали во дворе Кузнечного переулка в Санкт-Петербурге портрет писателя Федора Достоевского ко дню его 200-летия. Местные жители недолго любовались граффити — коммунальщики замазали их белой краской. Об этом сообщила пресс-служба музея «URBAN-фреска» в Instagram.

«Достоевский в Петербурге стал персоной нон грата: Федору Михайловичу отказано в пребывании в Петербурге. Коммунальные бесы закрасили автора „Бесов“. Достоевский в Петербурге не дожил до „Белых ночей“», — говорится в ироничном посте музея.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге захотели закрасить граффити, посвященные певцу Игорю Талькову. На защиту уличного искусства и памяти певца встал актер Никита Джигурда.

Он созвонился с депутатом Госдумы Виталием Милоновым и попросил его посодействовать сохранению рисунка. Парламентарий пообещал, что сделает все возможное, чтобы коммунальщики не трогали граффити с Тальковым.