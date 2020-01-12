«Портит их отчетность»: отказ банков от выдачи кредитов в магазинах объяснили

Выдаваемых в магазинах кредитов становится все меньше, так как крупные банки уходят от такой системы. Финансовые организации переходят на кредитные карты, а почему так происходит, объяснил «360» независимый экономический эксперт Антон Шабанов.

По его словам, если учитывать, что реальные доходы населения в последние годы не растут, то спрос на такие кредиты точно будет всегда. «Насколько он будет обоснован, то есть сколько людей реально себе смогут его позволить, другой вопрос. Но то, что спрос на такие кредиты есть это точно и однозначно», — отметил эксперт.

Шабанов подчеркнул, что еще в 2019 году были приняты определенные меры, которые ограничивают как раз потребительское кредитование, прежде всего, со стороны самих банков.

«Теперь на каждые вот такие выданные кредиты им нужно будет создавать больше резервов. Предположим, если банк выдал в виде кредита 100 рублей, то теперь он должен с определенными коэффициентами, в зависимости от категории заемщиков, из своей прибыли создавать какой-то резерв», — объяснил он.

Таким образом получается, что банк на выданные 100 рублей должен отложить еще 100 или 200 рублей в качестве резерва.

«Тем самым, это очень сильно занижает прибыль банков, это очень портит их отчетность и выдавать такие кредиты стоит только тем заемщикам, которые действительно могут себе их позволить», — продолжил Шабанов.

Чтобы обойти запреты, банки перешли на другие виды кредитования, например, на кредитные карты. Сейчас финансовые организации пытаются по больше части выдавать именно их, заверил экономист.

«Очень философский вопрос, с чем будет лучше человеку: с кредитом, выданным в точке покупки, либо с кредитной картой. Мне кажется, что на самом деле это будет не хуже и не лучше. Ставки примерно сравнимы, сейчас их можно по рынку найти примерно на одинаковом уровне», — сказал эксперт.

Он добавил, что в любом случае — «это все равно будет человек с кредитом, который ему придется выплачивать». Кроме того, все очень сильно зависит от самого человека. Иногда понимание, что на карте есть большая сумма и ее можно в любой момент потратить, наоборот соблазняет на покупки.