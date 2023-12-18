Общество 18 декабря 2023, 14:46 Портал потребителей опубликовал подборку полезных материалов для москвичей Московский портал потребителей опубликовал подборку материалов о защите прав Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

На столичном портале потребителя опубликовали подборку материалов для москвичей, которые любят активно проводить время. В них авторы рассказали, как покупатели могут защитить свои права. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Горожанам рассказали, как можно сдать купленные билеты на концерты и спектакли, если поменялись планы или перенесли дату мероприятия. Кроме того, теперь желающие могут прочитать о том, как возобновить абонемент в фитнес-зал или компенсировать ущерб при получении травмы во время занятий.

Реклама

Публикации на портале потребителя сформулированы так, что любой человек может разобраться в тематике. На конкретных примерах можно узнать, как вести себя в ситуациях, в которые может попасть любой москвич.

«Написанные простым языком статьи помогают не только решить подобные вопросы, но и избежать их повторения в будущем. Библиотека портала насчитывает более 230 публикаций, которые для удобства разделены на категории», — добавили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

В середине ноября на портале потребителя опубликовали более 230 статей о выборе одежде и обуви.