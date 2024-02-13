Общество 13 февраля 2024, 09:18 Портал «Наш город» принял обращения от москвичей о животных в беде свыше 400 раз Москвичи направили свыше 400 обращений о животных в беде на портал «Наш город» Freepik

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Тему «Животное в опасности» добавили на портале «Наш город» около года назад. Там москвичи пишут о зверях, которым грозит опасность. За время работы сервиса жители города обратились за услугой уже более 400 раз. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Если вы заметили, что животное нуждается в помощи, нужно подать заявку: указать геолокацию места происшествия, описать проблему, добавить фото и заполнить форму. Далее специалисты «Нашего города» направят информацию в нужный орган для проверки и принятия мер.

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Модераторы сайта и до этого получали сообщения от горожан о несчастных случаях с животными. Однако москвичи попросили добавить на портал тему «Животное в опасности». Теперь она доступна в специальном разделе.

Каждое заявление требует быстрого реагирования и особого подхода. Как только городские службы получают сигнал, они приходят на помощь в любое место Москвы и время. На вызовы чаще всего выезжают спасатели и пожарные.

Самыми частыми жертвами становятся собаки и кошки, которые застревают на деревьях, попадают в автотранспорт или труднодоступные места. Но иногда спасения ждут и экзотические виды животных.

Ранее Московский зоопарк отпраздновал 160-летие.