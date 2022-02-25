Портал «Наш город» начал работу 10 лет назад

Портал «Наш город» отмечает 10-летний юбилей. Об этом сообщил сайт utro.ru.

При помощи портала администрация Москвы быстрее решает возникающие проблемы.

Сначала функционал портала ограничивался возможностью подать жалобу на некачественные работы по благоустройству дворов. С тех пор количество функций выросло. Сейчас в сервисе актуальны 226 проблем, касающихся столицы.

Например, при помощи сервиса можно убрать брошенный автомобиль, починить дверь чердака, заменить лампу в подъезде, отремонтировать дорогу.