Портал госуслуг сам заполнит заявление на выплату семьям с детьми-школьниками

С 11 июля на портале госуслуг запустят механизм проактивного уведомления пользователей о новых единовременных выплатах. Форму заявления на выплату в 10 000 рублей на каждого ребенка-школьника система заполнит самостоятельно.

Механизм запустят Минцифры и Минтруд, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. У ведомств накопился достаточный объем информации по предыдущим социальным выплатам.

Глава Минцифры Максут Шадаев уточнил, что портал автоматически заполнит заявление на выплату на каждого школьника в семье. После этого пользователь получит приглашение зайти в личный кабинет для проверки указанных данных и отправки заявления в ПФР.

«Автоматически формируя необходимые формы, портал сэкономит пользователям время и вовремя напомнит о получении положенных им выплат», — пояснил министр.

Механизм уведомлений начнут тестировать в ближайшее воскресенье — 11 июля. Если уведомление с портала не придет, то с 15-го числа можно будет подать заявление привычным способом.

Россияне начнут получать выплаты на детей школьного возраста с 16 августа.