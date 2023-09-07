Общество 07 сентября 2023, 14:36 Портал госуслуг для жителей новых регионов создали в России Минцифры создало портал госуслуг «Я в России» для жителей новых регионов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Минцифры по предложению «Единой России» создало портал по предоставлению государственных услуг жителям новых регионов «Я в России». Об этом сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ходе видео-конференц-связи с временно исполняющими обязанности глав новых субъектов страны.

Их жители смогут получить в электронном виде положенные им меры поддержки в соответствии с российскими стандартами. При разработке портала учитывались пожелания людей, которые помогли собрать партия, Минцифры и волонтеры.

Реклама

В создании портала приняли участие все ответственные ведомства: министерства труда, просвещения, здравоохранения, финансов, внутренних дел, чрезвычайных ситуаций, ФНС. Проделанная работа — «только начало», отметил Медведев. Политик добавил, что ее будут продолжать с учетом особенностей, нормативно-правовой базы и состояния цифровой инфраструктуры каждого региона.