Общество 13 сентября 2023, 16:45 Портал «Город идей» принял более 45 тысяч обращений от москвичей Более 45 тысяч предложений принял московский «Город идей» за время работы Сайт мэра и правительства Москвы

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С января 2021 года в столице работает портал «Город идей». За все время его работы горожане направили более 45 тысяч предложений. Самые интересные из них уже реализовали в городе, сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

Например, на портале жители выступили с предложениями об обустройстве новых зон отдыха, установке игровых комплексов и открытии дополнительных центров долголетия.

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Свои идеи можно направить в раздел «Предложить идею». Там есть 53 темы, по которым можно внести инициативы.

Свыше 30% от уже поступивших идей были посвящены вопросам благоустройства. Второе место по популярности разделили между собой транспорт и парки.

Так, по предложениям москвичей в столице высадили свыше четырех тысяч деревьев и кустарников, озеленили 130 тысяч квадратных метров газонов, поставили больше 110 лавочек, отремонтировали около 115 детских площадок и благоустроили примерно 100 пешеходных зон. Горожане стали инициаторами свыше 100 культурно-досуговых мероприятий в библиотеках, культурных центрах и парках, благодаря им появились примерно 20 новых маршрутов общественного транспорта и установили или привели в порядок свыше 25 пунктов проката и парковок для самокатов и велосипедов.

Ранее стало известно, что популярность онлайн-гида «Узнай Москву» выросла вдвое.