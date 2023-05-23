Общество 23 мая 2023, 13:37 Портал для оформления субсидируемых авиабилетов запустят в России в июле ТАСС: с 1 июля в России заработает портал для оформления субсидируемых авиабилетов РИА «Новости»

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Портал для авиапассажиров, на котором они смогут оформлять субсидируемые билеты, запустят в России в рамках эксперимента. Он продлится с 1 июля этого года по 1 июля 2024-го, сообщил ТАСС со ссылкой на проект постановления правительства, разработанный Минтрансом.

Во время эксперимента будут проводить работы по внедрению системы «Портал субсидированных перевозок», цифровой платформы транспортного комплекса и автоматизированной информационной системы управления субсидированными и льготными перевозками.

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В конце января этого года правительство продлило программу льготных дальневосточных авиаперевозок до 2025 года. На нее выделят из федерального бюджета не менее 5,9 миллиарда рублей.

По информации кабмина, в минувшем году льготные билеты купили более 350 тысяч россиян, а количество субсидированных маршрутов увеличилось до 37.