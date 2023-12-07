Общество 07 декабря 2023, 12:52 Портал «Активный гражданин» запустил голосование за новые программы «Технограда» Москвичи проголосуют за программы «Технограда» на портале «Активный гражданин» Сайт мэра и правительства Москвы

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На портале «Активный гражданин» стартовало голосование за новые программы в центре развития карьеры «Технограда». Москвичи выберут до трех направлений, которые, по их мнению, должны появится. Также пользователи смогут предложить и свои варианты, сообщили на сайте столичной мэрии.

Среди вариантов — индивидуальная карьерная консультация с кадровым консультантом, образовательный курс по софт-навыкам, специальный проект для мам в декрете и другие программы.

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Каждое из направлений будет интересно для москвичей по-разному. Так, профориентационные навыки помогут понять свои возможности, а диагностика предпринимательских способностей — оценить потенциал к ведению бизнеса. Проголосовать можно на официальном сайте проекта.

Ранее на портале «Активный гражданин» москвичам предложили выбрать самую красивую фотографию столичных электротрамвайчиков.