Порт Посьет в Приморском крае засыпало угольной пылью. Видео

В Приморском крае, в порту Посьет, местные жители заметили угольную пыль, которая поднялась в воздух и засыпала все ближайшие поверхности. Транспортная прокуратура по региону уже начала проверку.

Видео прислали через приложение «Репортер 360» (Android и iOS).

«Приморская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в деятельности АО „Торговый порт Посьет“», — говорится в сообщении.

Основанием для проверки послужило выложенное в социальных сетях видео, на котором видно, как в воздух поднялось густое облако из угольной пыли. После оно осело на лед и берег. Пока неизвестно, какой ущерб это может нанести экологии и местным жителям.

Если будут выявлены нарушения, прокуроры примут меры и привлекут виновных лиц к ответственности.

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