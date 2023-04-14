Общество 14 апреля 2023, 20:23 Порт Мариуполя подготовили к использованию с учетом восстановленных мощностей Пушилин заявил о готовности порта Мариуполя к использованию РИА «Новости»

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В Мариуполе восстановленные мощности порта готовы к использованию. Через морскую гавань можно завозить в республику стройматериалы, ввозить зерно и таким образом разгрузить как автодороги, так и пункты пропуска. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Мы готовы к тому, чтобы в полной мере задействовать те мощности, которые сейчас уже восстановлены, и продолжить восстановление Мариупольского морского торгового порта», — отметил он.

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Врио главы ДНР добавил, что благодаря разгрузке дорог и КПП станут меньше очереди, а значит, и люди будут волноваться меньше.

«Меры позволят реализовывать зерно на внутреннем российском рынке по конкурентным ценам, что будет способствовать развитию наших сельхозпроизводителей», — подчеркнул Пушилин.

В Мариуполь он приехал вместе с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым и замминистра строительства и ЖКХ Валерием Леоновым. Пушилин осмотрел вместе с ними и профильными руководителями республики причалы и площадки под хранению и перевалку зерна в порту города.

Затем стороны провели совещание, на котором обсудили организацию вывоза морем зерна, которое произвели в Донбассе.

Ранее в пресс-службе Минсельхоза отметили, что в Мариуполе запустят зерновой терминал.