«Пороть надо вовремя». Депутат Султан Хамзаев посоветовал отправить сына депутата из Асбеста в военное училище

Статус отца не имеет значения в скандале вокруг Егора Александрина в Асбесте. Он обругал местных активисток из-за плохого воспитания, а не должности родителя, заявил Telegram-каналу «360» депутат Госдумы Султан Хамзаев.

«Таких детей пороть надо вовремя. Потому что это хамское поведение не имеет отношение к статусу родителя. Суть не в том, что он депутат, а в воспитании, которое родитель передает своему ребенку через определенные посылы», — сказал он.

Депутат уточнил, что увидел в действиях парня «дегенеративное мышление». Султан Хамзаев заявил, что депутат должен быть своеобразным адвокатом народа и не бороться с ним, а, наоборот, добиваться льгот и защищать его интересы.

С таким отношением ему место в какой-нибудь воспитательной части, куда его надо направить. Например, военное училище Султан Хамзаев депутат.

Перепалка между сыном депутата Егором Александриным и активистками автоклуба произошла, когда девушки фотографировали люк на дороге. Парень сначала наблюдал за ними, а потом назвал грязью и выругался матом.

Позднее его отец Дмитрий Александрин объяснил поведение отпрыска конкуренцией между фондом «За родной Асбест» и некой партией. Он заявил, что девушки спровоцировали его сына своим поведением. Впоследствии Егор Александрин снял свою кандидатуру с голосования на должность депутата гордумы, а его отец отказался от поста замглавы городского отделения «Единой России».