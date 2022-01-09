«Пороховая бочка»: Зюганов увязал пенсионный возраст с бунтом в Казахстане

Повышение пенсионного возраста является людоедством. Такой позиции придерживается председатель КПРФ Геннадий Зюганов, ее он изложил в своем Telegram-канале. Он привел в пример волнения в Казахстане, где правительство планирует поднять пенсионный возраст.

«Как показывает пример Казахстана, где власть также нацелилась на повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, подобные действия превращают страну в пороховую бочку», — пишет Зюганов.

Политик напоминает, что только грамотное проведение внутренней социальной и экономической политики является гарантией безопасности граждан.

«В противном случае страна становится легкой мишенью для внешних сил», — заключил он.

Весной 2021 года группа парламентариев выступала за отмену увеличения пенсионного возраста и запрет реформы в сторону его увеличения до 2035 года. Принятый закон депутаты предложили признать утратившим силу.