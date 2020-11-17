Пороги заболеваемости ОРВИ оказались превышены более чем в половине регионов РФ

В 43 российских регионах эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ оказались превышены. Показатель преимущественно растет среди взрослого населения страны.

Данные за неделю с 9 по 15 ноября привел Роспотребнадзор. Они опубликованы на сайте ведомства.

«По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 43-х субъектах Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Заболеваемость ОРВИ обусловлена респираторными инфекциями, не относящимися к гриппу — вирусами парагриппа, аденовирусами и РС-вирусами

В России от гриппа привились более 60,2 миллиона человек, что составляет 41,2% от численности населения страны. Вакцинацию продолжают во всех регионах страны.

На минувшей неделе эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ были превышены в 40 субъектах РФ. Прививки против гриппа к этому времени сделали свыше 54,6 миллиона человек.

Американские ученые допустили, что прививка против гриппа окажет защитный эффект для пациентов с коронавирусом. Проведенное ими исследование показало, что у пациентов с COVID-19, которые не прививались за последний год от гриппа, почти в два с половиной раза выросли шансы попасть в больницу.