Порода отважных, золотая молодежь: сын козла Тимура живет в Подмосковье

Род козла Тимура будет продолжен. Его сын живет в Подмосковье, у члена Общественной палаты Московской области и фермера-сыровара Олега Сироты. Он признался «360», что пока не сообщал семье животного о его кончине.

Сыровар напомнил, что свел козла из Приморского сафари-парка со своей козой по кличке Меркель. Она и принесла Сироте потомство.

«Он уже взрослый козлище. Род Тимура будет продолжен. Это будет порода отважных козлов. <…> Он уже сожительствует с тремя породистыми козами — золотая молодежь», — сказал подмосковный фермер.

Сама Меркель, с иронией добавил Олег Сирота, не в курсе трагедии. Нужно ли козе рассказывать о безвременной кончине «супруга», мужчина сомневается.

«Она тоже в преклонном возрасте — не знаю, переживет ли. Главное, чтобы ей никто не сообщил. Слава богу, она не понимает русский язык, <…> поэтому вряд ли сможет полностью осознать трагедию. Она еще держится бодрячком. В прекрасном самочувствии — недавно бодала гостей сыроварни», — поделился подробностями из жизни Меркель предприниматель.

Память о козле Тимуре решили увековечить Подробнее

Сирота добавил, что у козла Тимура была «сложная судьба», и одобрил решение поставить ему памятник.

Известный своей дружбой с тигром обитатель Приморского сафари-парка умер 5 ноября. У козла остановилось сердце.