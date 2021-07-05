Порочащую честь информацию будут удалять из Сети без суда

Недостоверную или порочащую честь информацию будут удалять из интернета во внесудебном порядке. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликовал официальный сайт правовой информации.

В новом законе говорится, что теперь порочащую честь информацию и фейки будут удалять из сети по заявлению в прокуратуру. Рассматривать его будут в течение 15 дней. Также нужно будет приложить документы, подтверждающие недостоверность информации. Изучать каждый случай будут прокуроры.

Удалять фейки будет Роскомнадзор по требованию надзорного ведомства.

Этот законопроект разработали первый заместитель думского комитета по информационной политике Сергей Боярский, глава комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев и член комитета нижней палаты парламента по контролю и регламенту Андрей Альшевских.