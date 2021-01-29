Порнозвезда Лола Тейлор пожаловалась на свою деградацию

Скандально известная порнозвезда из Тюмени Лола Тейлор призналась, что из-за отсутствия работы начала деградировать. На ее настроении сказывается и предстоящая операция по липосакции.

«Работы толком нет, я постоянно сижу дома. Из-за этого начала уже деградировать. Не знаю, как справиться с этим состоянием. Настроения нет никакого. Я снова впала в депрессию. Не знаю, почему мне так не везет, но у меня в жизни снова началась черная полоса», — рассказала она агентству Ura.ru.

Сейчас порнозвезда готовится к операции по липосакции, которая ее тревожит. Также у нее возникли другие проблемы со здоровьем, о которых она предпочла не говорить.

Любовь Бушуева, которая более известна под сценическим псевдоним Лола Тейлор, стала известна широкой публике после ее восьмидневного административного ареста за езду на автомобиле без водительского удостоверения. Вновь пресса о ней заговорила, когда на Лолу Тейлор напал пьяный мужчина с самурайским мечом. Позже девушку обвинили в пропаганде нацизма за ее картину.

Девушка родилась в небольшом городе в Тюменской области. Некоторое время она жила в Екатеринбурге, после чего уехала в Москву покорять порноиндустрию.