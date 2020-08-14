Порнозвезда из Тюмени рассказала, с кем хотела бы заключить брак
Тюменская порноактриса, известная как Лола Тейлор, рассказала, что ищет партнера, который был бы готов к немоногамным отношениям и равен с ней по материальному достатку. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
«Замуж за нищего, который ничего в этой жизни не добился и не хочет добиваться, я не пойду», — поделилась она и пояснила, что также рассматривает варианты только «при условии свободных отношений».
Актриса уточнила, что пока не нашла подходящего кандидата для создания семьи, но не особо в печали, так как ей есть, чем заняться.