Порнозвезда из Тюмени назвала стоимость своих картин

«Мои картины спросом не пользуются, и я это прекрасно понимаю. Пишу, в большей степени, для себя. Если кому-то понравятся мои работы, я готова продать за пять тысяч рублей. Я не планирую этим зарабатывать. Для заработка денег есть много других способов. А живопись — для души», — поделилась уроженка Тюмени.

Она рассказала, что на данный момент продала несколько своих работ. За одну из них она смогла выручить девять тысяч рублей. По ее словам, выставка ее картин интересна лишь журналистам, поэтому проводить их она больше не намерена.