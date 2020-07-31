Порнозвезда из Тюмени назвала стоимость своих картин
Лола Тейлор (Любовь Бушуева), тюменская порнозвезда, рассказала, что готова продавать свои картины и назвала их стоимость. Одно произведение искусства обойдется покупателям в пять тысяч рублей. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
«Мои картины спросом не пользуются, и я это прекрасно понимаю. Пишу, в большей степени, для себя. Если кому-то понравятся мои работы, я готова продать за пять тысяч рублей. Я не планирую этим зарабатывать. Для заработка денег есть много других способов. А живопись — для души», — поделилась уроженка Тюмени.
Она рассказала, что на данный момент продала несколько своих работ. За одну из них она смогла выручить девять тысяч рублей. По ее словам, выставка ее картин интересна лишь журналистам, поэтому проводить их она больше не намерена.