Порноактриса заявила о задержании из-за фото со спущенными штанами на фоне Кремля. В МВД это не подтвердили

Порноактриса, известная в соцсетях под псевдонимом Рита Фокс, сделала полуобнаженную фотоссесию на фоне Кремля. После в своем Telegram-канале она сообщила, что ее арестовали за это. Но в МВД информацию не подтвердили.

Источник фото: Telegram-канал Риты Фокс

«За прошедшие сутки была информация, что ГУ МВД России по Москве проводит проверку по факту публикации в соцсетях фотографии провокационного содержания, сделанной в центре Москвы. Здесь нет процессуального решения», — передала радиостанция «Говорит Москва» слова представителя ведомства.

В пресс-службе добавили, что приняты меры к установлению личности девушки, которая приняла участие в фотосессии. По результатам будет принято решение в соответствии с законом. Сама блогерша написала, что ее задержали.

«Всем привет. Новости такие: все-таки меня посадили на 14 суток. Понесу наказание за вынесенный мне приговор — мелкое хулиганство», — говорится в ее сообщении.

В конце октября Фокс опубликовала фото, на котором она стоит на фоне Кремля с приспущенными штанами. Она написала, что, возможно, за это ей придется понести административную ответственность, но это, по ее словам, того стоило.