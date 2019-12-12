Порноактриса рассказала о жестких сексуальных фантазиях. В Сети ей устроили травлю

Российская порноактриса, известная под псевдонимом Yukki Amey, стала жертвой буллинга. Поводом для травли стало ее интервью режиссеру фильмов для взрослых Пьеру Вудману. Она призналась ему, что возбуждается от сцен насилия над детьми.

Девушка поведала, что неравнодушна ко всему противозаконному, «особенно по отношению к маленьким детям». При этом она заметила, что не хочет, чтобы кто-то физически страдал, это лишь ее фантазии. Yukki Amey не исключила, что у нее психическое расстройство. Об этом сообщил TJ.

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После того, как кусок интервью появился в Telegram-каналах, пользователи Рунета обрушились с критикой на Amey. Они нашли девушку в соцсетях и стали ей угрожать. Порноактриса поспешила ответить им, что ее неправильно поняли. Якобы ее слова оказались выдернуты из контекста. Yukki Amey считает, что Пьер Вудман пытался психологически манипулировать ей.

Однако нашелся человек, который встал на защиту актрисы. Пользователь под ником Alex написал, что между фантазиями и реальностью существует огромная пропасть. Он отметил, что «пока ты в реальном мире не начнешь малолетних растлевать, нельзя травлю такую устраивать».

Некоторые с ним согласились и сказали, что фантазии без поступков не несут никакой опасности. При этом они заметили, что «большая часть людей и не о таком мечтает, просто помалкивает». Если буллинг не прекратится, то Yukki Amey подаст заявление в полицию и наймет адвоката.