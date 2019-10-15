Порно вместо ток-шоу показали россиянам из-за технического сбоя

О том, что по телевизору целый час крутили порно, сообщил в редакцию сайта местный житель и даже прислал кадры трансляции, от которой «обалдела его бабушка». Он пытался дозвониться до руководства канала, однако его заверили, что подобного просто не может быть.

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Позже телевизионщики все же свою вину признали.

«Просто во время работы ресивер переключился, так как сигнал идет с одного спутника. Проводились профилактические работы, то ли провод задели, то ли еще что-то», — пояснил Чупрынин.

Он добавил, что «проблема не стоит выеденного яйца», а порно новомичуринцам показали из-за того, что «НТВ уходит со спутников» — пришлось экспериментировать и искать возможность приема сигнала с других спутников. В этот момент что-то пошло не так, и поклонники ток-шоу так и не дождались своей любимой передачи.