Pornhub открыл бесплатный премиум-доступ по всему миру

Порносайт Pornhub сделал бесплатным премиум-доступ для всего мира. Теперь порноролики можно смотреть в качестве Full HD и без рекламы, достаточно лишь зарегистрироваться.

С помощью премиум-доступа к порно Pornhub хочет побудить людей не выходить на улицу и оставаться дома, а значит, минимизировать контакты в условиях пандемии. Бесплатная подписка будет работать в течение месяца, до 23 апреля, передает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании.

В пресс-службе порносайта рассказали, что благодаря бесплатному премиум-доступу трафик вырос. В Италии акцию ввели еще 12 марта, и в тот же день посещаемость выросла на 57%. 16 марта премиум-контент стал доступен для жителей Испании и Франции, там рост посещаемости сайта составил 61,3% и 38,2%.

Кстати, на новости о порносайте многие смогли и заработать. Еще в понедельник Championat.com писал, что букмекеры считают маловероятным появление бесплатного премиум-доступа Pornhub в России. Поставить на это можно было с коэффициентом 3.75. Кто успел, заработал почти в четыре раза больше, чем вложил.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае в конце декабря. С этого времени вирус подхватили более 386 тысяч человек, погибших — свыше 16 тысяч.