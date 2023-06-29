Общество 29 июня 2023, 18:26 Pornhub обвинили в незаконном сборе данных пользователей Wired: активисты подали жалобу на Pornhub за несоблюдение правил сбора данных Unsplash

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Активисты группы #StopDataPorn из Италии подали жалобу на порносайт Pornhub за несоблюдение основных правил сбора данных в соответствии с Общим регламентом по защите данных — постановлением Европейского союза. Об этом сообщил портал Wired.

Активисты провели технический анализ сайта и его условий о конфиденциальности. Исследование показало, что Pornhub не позволяет пользователям отказаться от файлов cookie. При этом по европейским законам о конфиденциальности, если сайт хочет кого-то отследить, он должен запросить согласие.

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Второй момент связан с распространением собранной информации. Pornhub предоставляет ее своим дочерним компаниям, а как они используют данные, неизвестно. Кроме того, порносайт приписывает пользователям сексуальные предпочтения на основе просмотренных роликов и добавляет идентификационный номер пользователя в локальное хранилище браузера.

«По сути, они создают параллельную историю поиска, хранящуюся непосредственно на устройстве пользователя», — отметил юрист Алессандро Полидоро, представляющий интересы группы в суде.

Ранее сообщалось, что мошенники стали массово создавать клоны Pornhub. В России таких поддельных ресурсов зафиксировали больше 60.