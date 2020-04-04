Порядок выплат малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет утвердили в России

Выплаты будут в размере 50% величины прожиточного минимума для детей, установленного в регионе. Доход семьи не должен превышать величину прожиточного минимума на одного человека. Подать заявление можно будет лично в МФЦ, в электронном виде через портал госуслуг или отправить его по почте. В постановлении говорится, что в выплатах могут отказать, если в заявлении будут неполные или недостоверные сведения.

Премьер-министр России Михаил Мишустин рекомендовал региональным властям утвердить порядок выплаты и установить требования к имущественной обеспеченности семей. Это нужно для того, чтобы определить, попадают они под условия выплат или нет.

Деньги люди начнут получать уже с 1 июня. Ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно предложил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в начале года.